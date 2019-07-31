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Динамо заплатить за Жерсона Родрігеса 2 мільйони євро – кияни вже узгодили з гравцем особистий контракт

00:20 698 Читать на русском
Динамо заплатить за Жерсона Родрігеса 2 мільйони євро – кияни вже узгодили з гравцем особистий контракт
Жерсон Родрігес / фото із соцмереж

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес близький до переїзду в чемпіонат України.

Динамо підпише з Жерсоном Родрігесом 3-річний контракт, стверджуєTageblatt. Трансфер 24-річного люксембуржця обійдеться киянам у 2 мільйони євро.

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Зазначається, що спочатку Родрігес не хотів знову міняти клуб, адже тільки в січні перейшов з Шерифа в Джубіло Івату. Японський клуб теж не планував відпускати півзахисника, однак умови, запропоновані Динамо, переконали їх змінити своє рішення.

Якщо сума трансферу справді складе 2 млн євро, то перехід Родрігеса стане другим найдорожчим в історії Люксембургу. Рекорд належить Крістоферу Мартінсу, якого підписав Янг Бойз за 2,5 млн євро.

До слова, Родрігес у нинішньому сезоні чемпіонату Японії провів за Джубіло Івату 15 матчів, в яких забив 5 голів.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Джубіло Івата Джубіло Івата Трансфери Динамо Київ Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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