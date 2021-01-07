Киевское Динамо начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты.

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По информации издания BusinessWire, в планах – разработка первой спортивной блокчейн-экосистемы, которая будет ориентирована на фан-движение киевлян. С помощью криптовалюты Динамо планирует получить дополнительное финансирование в условиях, когда болельщиков не допускают на стадионы.

Кроме того, по мнению боссов "бело-синих" это поможет привлечь большее количество болельщиков, которые смогут заработать токены, участвуя в различных мероприятиях клуба, а затем использовать их при посещении стадиона или в виртуальных точках продажи. Криптовалюта будет доступна для покупки с начала 2021 года.

К слову, киевляне не являются новаторами в данном направлении – ранее о создании собственной криптовалюты заявили Ювентус, ПСЖ, Атлетико, Рома и Вест Хэм. А первым футболистом, который анонсировал выпуск именных виртуальных денег, стал колумбийский полузащитник Эвертона Хамес Родригес.

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