Київське Динамо розпочало співпрацю з блокчейн-компанією Moonwalk для створення власної криптовалюти.

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За інформацією видання BusinessWire, в планах – розробка першої спортивної блокчейн-екосистеми, яка буде орієнтована на фан-рух киян. За допомогою криптовалюти Динамо планує отримати додаткове фінансування в умовах, коли уболівальників не допускають на стадіони.

Окрім того, на думку босів "біло-синіх" це допоможе залучити більшу кількість уболівальників, які зможуть заробити токени, беручи участь у різноманітних заходах клубу, а потім використовувати їх при відвідуванні стадіону або у віртуальних точках продажу. Криптовалюта буде доступною для покупки з початку 2021 року.

До слова, кияни не є новаторами у даному напрямку – раніше про створення власної криптовалюти заявили Ювентус, ПСЖ, Атлетіко, Рома та Вест Хем. А першим футболістом, який анонсував випуск іменних віртуальних грошей, став колумбійський півзахисник Евертона Хамес Родрігес.

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