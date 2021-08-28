Динамо виграло у Бордо боротьбу за Вітінью – зірковий бразилець вже прилетів до Києва
Київський клуб вже найближчим часом може оголосити про підписання чергового легіонера.
Французький Бордо, який раніше заявляв про підписання хавбека Атлетіко Паранаенсе Вітінью, не зміг оформити перехід бразильця через фінансовий фейр-плей, повідомляє Ge.globo.com.
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Як наслідок, 22-річний атакувальний півзахисник перейде у київське Динамо. Угода з бразильцем буде підписана на 5 років, а сума трансферу складе 6 млн євро. Вітінью вже прибув до Києва, де сьогодні, 28 серпня, пройде медогляд. Після цього про трансфер буде оголошено офіційно.
Нагадаємо, у поточному сезоні бразилець відіграв 27 матчів за Атлетіко Паранаенсе, записавши до свого активу 9 голів та 4 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.
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