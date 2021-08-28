Київський клуб вже найближчим часом може оголосити про підписання чергового легіонера.

Французький Бордо, який раніше заявляв про підписання хавбека Атлетіко Паранаенсе Вітінью, не зміг оформити перехід бразильця через фінансовий фейр-плей, повідомляє Ge.globo.com.

Хавбек Атлетіко Паранаенсе відмовив Динамо і Шахтарю заради Бордо

Як наслідок, 22-річний атакувальний півзахисник перейде у київське Динамо. Угода з бразильцем буде підписана на 5 років, а сума трансферу складе 6 млн євро. Вітінью вже прибув до Києва, де сьогодні, 28 серпня, пройде медогляд. Після цього про трансфер буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, у поточному сезоні бразилець відіграв 27 матчів за Атлетіко Паранаенсе, записавши до свого активу 9 голів та 4 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери