После 8-ми туров Динамо расположилось на первой строчке в турнирной таблице УПЛ с 20-ю очками. Шахтер победил Мариуполь (4:1), а Ворскла уступила Львову (0:1). Таким образом, "горняки" вышли на второе место с 16-ю пунктами, а полтавчане идут третьими.

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Как сообщает Динамомания, в последний раз отрыв в 4 пункта "бело-синие" имели в сезоне 2015/16, когда команду возглавлял еще Сергей Ребров. Тогда киевляне стали чемпионами Украины.

В кампании 2017/18 максимальный отрыв от второго места был 3 очка после 3-го тура. Во время сезона 2016/17 Динамо демонстрировало не слишком успешный футбол – пять туров киевляне шли нога в ногу с Шахтером, набрав по 15 очков, однако затем уступили Ворскле и больше не претендовали на первое место.

Напомним, что по итогам чемпионата 2015/16 Динамо в последний раз завоевывало золотые медали УПЛ, опередив "горняков" на 7 зачетных пунктов. Произошло это 15 мая 2016 года.

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