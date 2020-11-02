Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал ничью с Динамо во 2-м туре ЛЧ и объяснил, почему следующая игра с "бело-синими" будет совсем другой.

"В первом тайме, когда мы использовали высокий прессинг, Динамо слишком просто выходило из-под него, поэтому пришлось делать корректировки. Когда забили гол, получили уверенность и заиграли по-другому.

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Ошибки в первом тайме были и у нас, и у Динамо. Мы их не использовали, а Динамо использовало наши. Играть против бывшего клуб было непросто, но я старался не показывать это команде. Мы очень серьезно готовились. Ведь это была первая домашняя игра в Лиге чемпионов за 25 лет. Рад, что во втором тайме мы переломили ход игры.

После такого счета в первом тайме был важен перерыв, чтобы немного остыть, переосмыслить. Рад, что футболисты услышали меня. Это не только заслуга тренера, а и заслуга самих игроков, что они смогли заиграть с другой энергией. Это произошло не сразу, так как 10-15 минут Динамо неплохо контролировало мяч. Но забитый мяч дал игрокам чувство, что они могут переломить игру. В конце игры мы могли вырвать и победу, но могли и проиграть с крупным счетом. Доволен, что набрали очко. Рад, что игра сложилась так, как она сложилась, но для Динамо она могла сложиться лучше.

В Киеве будет совсем другая игра, ведь никто не знает, в каких составах подойдут команды. Мы никогда не играли в таком графике. Лига чемпионов – это совсем другой турнир. Особенно, когда у тебя в группе такие соперники как Барселона, Ювентус и Динамо", – цитирует Сергея Реброва сайт ТК Футбол.

Напомним, Ференцварош вырвал ничью у Динамо (2:2) во втором туре группового этапа ЛЧ. Украинская и венгерская команды имеют по одному очку, однако "бело-синие" расположились выше (на 3 месте) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

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