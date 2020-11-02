Після 8-ми турів Динамо розташувалось на першій сходинці у турнірній таблиці УПЛ з 20-ма очками. Шахтар переміг Маріуполь (4:1), а Ворскла поступилась Львову (0:1). Таким чином, "гірники" вийшли на друге місце з 16-ма пунктами, а полтавці йдуть третіми.

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Як повідомляє Динамоманія, востаннє відрив у 4 пункти "біло-сині" мали у сезоні 2015/16, коли команду очолював ще Сергій Ребров. Тоді кияни стали чемпіонами України.

У кампанії 2017/18 максимальний відрив від другого місця був 3 очки після 3-го туру. Під час сезону 2016/17 Динамо демонструвало не надто успішний футбол – до п'ятого туру кияни йшли нога в ногу із Шахтарем, набравши по 15 очок, проте потім поступились Ворсклі та більше не претендували на перше місце.

Нагадаємо, що за підсумками чемпіонату 2015/16 Динамо востаннє здобувало золоті медалі УПЛ, випередивши "гірників" на 7 залікових пунктів. Сталось це 15 травня 2016 року.

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