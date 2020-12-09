Динамо определилось со стадионом, который будет принимать поединок 13 тура УПЛ против Колоса.

Игра состоится на стадионе Динамо им. Лобановского, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Подопечные Луческу встретятся с Колосом в субботу (12 декабря), начало матча в 17:00. Для обеих команд это будет завершение выступлений в 2020 году. Динамо проводило на стадионе им. Лобановского и предыдущий тур УПЛ – формально гостевой матч против Мариуполя, который завершился победой киевлян 2:1.

Напомним, после 12 туров Динамо с 29 очками идет на вершине таблицы. Колос с 17 пунктами – шестой.

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