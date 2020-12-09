Динамо визначилося зі стадіоном, який прийматиме поєдинок 13 туру УПЛ проти Колоса.

Гра відбудеться на стадіоні Динамо ім. Лобановського, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Підопічні Луческу зустрінуться з Колосом у суботу (12 грудня), початок матчу о 17:00. Для обох команд це буде завершення виступів у 2020 році. Динамо проводило на стадіоні ім. Лобановського і попередній тур УПЛ – формально гостьовий матч проти Маріуполя, який завершився перемогою киян 2:1.

Нагадаємо, після 12 турів Динамо з 29 очками йде на вершині таблиці. Колос із 17 пунктами – шостий.

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