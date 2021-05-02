На поєдинок 25-го туру УПЛ кияни одягнуть третій комплект форми, повідомляє Динамоманія.

Динамо першим подолало рубіж у 1900 голів у чемпіонаті України – Шахтар дихає в спину

Футболки у темних тонах гравці Динамо приміряють уперше. Дебютне в історії "біло-синіх" третє екіпірування було презентоване ще наприкінці літа 2020-го, але команда жодного разу його не використовувала.

До слова, матч проти Маріуполя відбудеться 5 травня, але для підопічних Мірчі Луческу він не матиме турнірного значення. Кияни ще у 23-му турі забезпечили собі дострокове чемпіонство.

Ворскла – Динамо: чемпіонський розгром, потрійне шоу Буяльського і Караваєва, мотивація на висоті, резервісти напоготові

Фото третього комплекту форми: