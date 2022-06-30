Шальные голы в видеообзоре матча Лозанна Спорт – Динамо – 2:0
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Динамо уступило Лозанне Спорт в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Динамо пропустило уже на 5-й минуте встречи. Воспитанник Арсенала Трей Койл красивым ударом в девятку наказал Андриевского за обрезку у своих ворот.
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Динамо создавало остроту только штрафными ударами, но голкипер Лозанны действовал безупречно. А вот Нещерету пришлось еще раз вытаскивать мяч из сетки под занавес первого тайма. Главные действующие лица не изменились – Андриевский снова ошибся, а Койл мощно пробил с острого угла.
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