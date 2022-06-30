Динамо пропустило уже на 5-й минуте встречи. Воспитанник Арсенала Трей Койл красивым ударом в девятку наказал Андриевского за обрезку у своих ворот.

Динамо впервые проиграло в 2022-м – воспитанник Арсенала на пару с Андриевским оборвали успешную серию Луческу

Динамо создавало остроту только штрафными ударами, но голкипер Лозанны действовал безупречно. А вот Нещерету пришлось еще раз вытаскивать мяч из сетки под занавес первого тайма. Главные действующие лица не изменились – Андриевский снова ошибся, а Койл мощно пробил с острого угла.