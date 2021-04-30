Киевское Динамо на прошлой неделе досрочно стало чемпионом Украины. "Бело-синие" под руководством Мирчи Луческу проводят великолепный сезон, что позволило им занять высокую строчку в рейтинге самых непобедимых команд.

Динамо понесло весомую потерю перед матчем с Ворсклой

По состоянию на сегодня динамовцы занимают четвертое место среди команд из топ-20 чемпионатов Европы, которые в текущем сезоне имеют наименьшее количество поражений. В 23 матчах киевляне добыли 18 побед и еще четыре матча свели вничью. В пассиве лишь один проигрыш – 8 ноября 2020 года Шахтеру (0:3).

Лидером в вышеупомянутом рейтинге является шотландский Рейнджерс. У подопечных Стивена Джеррарда в 35 матчах 29 выигрышей и 6 ничьих. На второй строчке идет пражская Славия – 22 победы и 7 мировых в 29 поединках. Португальский Спортинг также провел 29 игр, в которых выиграл 22 раза, 7 раз сыграл вничью и ни разу не проиграл. Замыкает топ-5 венгерский Ференцварош – команда Сергея Реброва в 31 поединке была сильнее 21 раз, 9 раз расходилась миром и потерпела лишь 1 поражение.

К слову, в топ-10 вошли также швейцарский Янг Бойз, греческий Олимпиакос, миланский Интер, нидерландский Аякс и португальский Порту.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу