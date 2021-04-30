Київське Динамо минулого тижня достроково стало чемпіоном України. "Біло-сині" під керівництвом Мірчі Луческу проводять чудовий сезон, що дозволило їм посісти високу сходинку у рейтингу найнепереможніших команд.

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Станом на сьогодні динамівці посідають четверту сходинку серед команд з топ-20 чемпіонатів Європи, які у поточному сезоні мають найменшу кількість поразок. У 23 матчах кияни здобули 18 перемог і ще чотири матчі звели у нічию. В пасиві лише один програш – 8 листопада 2020 року Шахтарю (0:3).

Лідером у вищезгаданому рейтингу є шотландський Рейнджерс. У підопічних Стівена Джеррарда у 35 матчах 29 виграшів і 6 нічиїх. На другій сходинці йде празька Славія – 22 звитяги і 7 мирових у 29 поєдинках. Португальський Спортінг також провів 29 ігор, в яких виграв 22 рази, 7 разів зіграв у нічию і жодного разу не програв. Замикає топ-5 угорський Ференцварош – команда Сергія Реброва у 31 поєдинку була сильнішою 21 раз, 9 разів розходилась миром і зазнала лише 1 поразки.

До слова, до топ-10 увійшли також швейцарський Янг Бойз, грецький Олімпіакос, міланський Інтер, нідерландський Аякс і португальський Порту.

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