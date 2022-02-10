Динамо разбило Широки Бриег в последнем спарринге на втором зимнем сборе. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Динамо – Широки Бриег – 4:1

Голы: Шапаренко, 16(п), 81, Гармаш, 35, Ванат, 47 – Мужан, 68(п)

Киевляне довольно легко вышли вперед – Антюх заработал пенальти, а Шапаренко реализовал его. До перерыва Гармаш классным ударом с лета удвоил преимущество. Ванат на старте второй половины сделал счет разгромным, но Мужан с пенальти сократил отставание. Точку во встрече поставил Шапаренко с передачи Цыганкова.

Динамо завершило турецкий сбор, разгромив Широки Бриег – роскошный гол Гармаша, неожиданный лучший бомбардир

Добавим, что этот поединок стал последним для Динамо на втором зимнем сборе, после чего команда вернется в Киев. Уже через 3 дня, 13 февраля, "бело-синие" отправятся на последний зимний сбор перед официальным возобновлением сезона.