Футболистов Динамо отпустили домой, но не всех.

Поздним вечером в Борисполь прибыл самолет с делегацией Динамо на борту, которая завершила свой первый зимний сбор в испанской Мурсии, сообщает сайт "бело-синих".

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Все игроки сразу разъехались по домам, а голкипер киевлян Руслан Нещерет в сопровождении клубных врачей отправился сразу в больницу, чтобы оценить травму, полученную в спарринге с норвежским Буде-Глимтом. По предварительной информации, после жесткого столкновения вратарю диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

31 января динамовцы отправятся на второй этап сборов, который будет проходить в Турции до 10 февраля.

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