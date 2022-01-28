Пізно ввечері до Борисполя прибув літак з делегацією Динамо на борту, яка завершила свій перший зимовий збір в іспанській Мурсії, повідомляє сайт "біло-синіх".

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Усі гравці одразу роз'їхались по домівках, а голкіпер киян Руслан Нещерет у супроводі клубних лікарів вирушив одразу в лікарню, щоб оцінити травму, яку він отримав у спарингу з норвезьким Буде-Глімтом. За попередньою інформацією, після жорсткого зіткнення воротарю діагностували перелом носа та струс мозку.

31 січня динамівці вирушать на другий етап зборів, які відбуватимуться у Туреччині до 10 лютого.

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