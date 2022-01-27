Нападающий Динамо Илья Шкурин имеет предложение от одного из лидеров польской Экстраклассы.

Илья Шкурин заинтересовал Ракув, который уже направил запрос по белорусскому форварду, сообщает Meczyki.pl.

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Сейчас легионер защищает цвета Динамо на правах аренды, а его контракт принадлежит ЦСКА. Из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину московский клуб хотел бы досрочно забрать Илью из Киева, поэтому внимательно рассматривает предложение от поляков.

Подписание Шкурина для Ракува может стать рекордным трансфером, ведь за белоруса предлагают 1 млн евро, хотя до этого польский клуб больше всего платил 800 тысяч евро (Деян Сореску из Динамо Бухарест).

За Динамо Шкурин провел 11 матчей, в которых отличился 5 ассистами.

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