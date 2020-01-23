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Динамо – Вардар: онлайн-трансляция контрольного матча

15:55 402 Читати українською
Динамо – Вардар: онлайн-трансляция контрольного матча
Динамо – Вардар: смотреть матч онлайн – трансляция 23 января 2020

Динамо Киев и македонский Вардар сойдутся в третьем для команды Михайличенко спарринге в турецком Белеке. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

 

Киевляне встречаются с лидером чемпионата Македонии в 16:00. Перед тем Динамо победило Нефтчи и сыграло вничью с Легией. Отметим, что за Вардар выступает воспитанник динамовской академии Евгений Новак, который успел уже дважды стать чемпионом с этой командой. Ранее на сборах македонцы уступили Хайдуку (1:3), с которым киевляне сыграют уже в пятницу, 24 января 2020 года.

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Защитник Динамо Константин Вивчаренко сыграет с первых минут. Это его дебютное появление за первую команду. А вот Виктор Цыганков, Денис Попов и Беньямин Вербич продолжают залечивать повреждения и не выйдут на поле в сегодняшнем матче.

Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко – Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский – Соль.

Запасные: Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.

Динамо – Вардар: смотреть матч онлайн – трансляция 23 января 2020

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