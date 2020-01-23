Динамо – Вардар: онлайн-трансляція контрольного матчу

Динамо Київ і македонський Вардар зійдуться у третьому для команди Михайличенка спарингу в турецькому Белеку. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Кияни зіграють з лідером чемпіонату Македонії о 16:00. Перед тим Динамо перемогло Нефтчі та зіграло внічию з Легією. Відзначимо, що за Вардар виступає вихованець динамівської академії Євген Новак, який встиг уже двічі стати чемпіоном з цією командою. Раніше на зборах македонці поступилися Хайдуку (1:3), з яким кияни зіграють уже в п'ятницю, 24 січня 2020 року.

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Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зіграє з перших хвилин. Це його дебютна поява за першу команду. Натомість Віктор Циганков, Денис Попов та Беньямін Вербіч продовжують заліковувати пошкодження і не вийдуть на поле у сьогоднішньому матчі.

Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Кадар, Вівчаренко – Сидорчук, Кадірі, Дуелунд, Піваріч, Буяльський – Соль.

Запасні: Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелєв, Цітаішвілі, Андрієвський, Шапаренко, Де Пена, Русин.

Динамо – Вардар: дивитись матч онлайн – трансляція 23 січня 2020