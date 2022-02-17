Динамо одолело Вальмиеру в товарищеском матче. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Первый тайм завершился нулями, но после перерыва подопечные Луческу наконец-то принялись за дело. "Джокеры" Витиньо и Андриевский воспользовались помощью отбегавшего весь матч Виталия Буяльского.

Динамо обыграло Вальмиеру по привычному сценарию – Виттиньо добавил огня и принес победу

Сначала отличился бразилец. После неудачной подачи углового Динамо провело атаку вторым темпом, и Витиньо головой замкнул идеальный навес Буяльского. На последних секундах Виталий заработал пенальти. Андриевский четко развел мяч и кипера по углам – 2:0.