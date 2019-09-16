Динамо в УПЛ уже воспринимают как обычную команду, не как гранда, – Головко

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко поделился мнением о кризисе в команде Алексея Михайличенко.

"Не исключено, что перестройка команды затянется до зимы. К тому же, часто в УПЛ воспринимают Динамо уже не как гранда, а как обычную команду, и психологически по-другому подходят к матчам с "бело-синими". Кстати, тот факт, что мяч, который Динамо забило в поединке с Десной, не засчитали, – лишнее тому подтверждение. Ранее такой гол не вызывал бы сомнений.

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Проблема не в конкретных исполнителях, а в команде, в которой идет перестройка. Футболисты еще только привыкают к новым требованиям. Шанс появился для некоторых новых игроков. Как это ни парадоксально прозвучит, команда у Динамо сейчас сырая. Каждый пока пытается решить на поле свои мелкие задачи.

Десна знает, что от нее хочет тренер. В таком случае и тренер может выжать из подопечных много. Составляющие успеха Десны – работа, опыт, доверие и правильная тактика. Поэтому текущее второе место черниговской команды – вполне заслуженное", – рассказал Головко в интервью Команда№1.

Напомним, Динамо потерпело поражение в матче 7 тура против Десны и продолжает держаться в середине турнирной таблицы УПЛ (6 место).

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