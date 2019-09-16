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Динамо в УПЛ вже сприймають як звичайну команду, не як гранда, – Головко

10:07 636 Читать на русском
Динамо в УПЛ вже сприймають як звичайну команду, не як гранда, – Головко
Олександр Головко / Фото із соцмереж

Колишній захисник Динамо та збірної України Олександр Головко поділився думкою щодо кризи в команді Олексія Михайличенка.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"Не виключено, що перебудова команди затягнеться до зими. До того ж, часто в УПЛ сприймають Динамо вже не як гранда, а як звичайну команду, і психологічно по-іншому підходять до матчів з "біло-синіми". До речі, той факт, що м'яч, який Динамо забило в поєдинку з Десною, не зарахували, – зайве тому підтвердження. Раніше такий гол не викликав би сумнівів.

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Проблема не в конкретних виконавцях, а в команді, в якій йде перебудова. Футболісти ще тільки звикають до нових вимог. Шанс з'явився для деяких нових гравців. Як це не парадоксально прозвучить, команда у Динамо зараз сира. Кожен поки що намагається вирішити на полі свої дрібні завдання.

Десна знає, що від неї хоче тренер. У такому випадку і тренер може вичавити з підопічних багато. Складові успіху Десни – робота, досвід, довіра і правильна тактика. Тому поточне друге місце чернігівської команди – цілком заслужене", – розповів Головко у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Динамо зазнало поразки у матчі 7 туру проти Десни і продовжує триматися в середині турнірної таблиці УПЛ (6 місце).

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Олександр Головко Олександр Головко Динамо - Десна Динамо Динамо Десна Десна
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