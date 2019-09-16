Динамо в УПЛ вже сприймають як звичайну команду, не як гранда, – Головко

Колишній захисник Динамо та збірної України Олександр Головко поділився думкою щодо кризи в команді Олексія Михайличенка.

"Не виключено, що перебудова команди затягнеться до зими. До того ж, часто в УПЛ сприймають Динамо вже не як гранда, а як звичайну команду, і психологічно по-іншому підходять до матчів з "біло-синіми". До речі, той факт, що м'яч, який Динамо забило в поєдинку з Десною, не зарахували, – зайве тому підтвердження. Раніше такий гол не викликав би сумнівів.

Динамо видало свій найгірший старт у чемпіонаті України

Проблема не в конкретних виконавцях, а в команді, в якій йде перебудова. Футболісти ще тільки звикають до нових вимог. Шанс з'явився для деяких нових гравців. Як це не парадоксально прозвучить, команда у Динамо зараз сира. Кожен поки що намагається вирішити на полі свої дрібні завдання.

Десна знає, що від неї хоче тренер. У такому випадку і тренер може вичавити з підопічних багато. Складові успіху Десни – робота, досвід, довіра і правильна тактика. Тому поточне друге місце чернігівської команди – цілком заслужене", – розповів Головко у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Динамо зазнало поразки у матчі 7 туру проти Десни і продовжує триматися в середині турнірної таблиці УПЛ (6 місце).

Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13