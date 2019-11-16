Бущан: Когда привезли Де Пену, все в Динамо удивлялись, кто это вообще такой

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал об адаптации хавбека Карлоса Де Пены.

"Когда его привезли, все удивлялись, кто это вообще? А потом посмотрели одну тренировку, другую – и у всех было такое ощущение, что Карлос провел уже с нами сборы.

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Он очень быстро адаптировался к нашему футболу", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, Де Пена присоединился к киевскому клубу в апреле на правах свободного агента. В текущем сезоне УПЛ уругваец провел 12 матчей, в которых отметился 4-мя голами и двумя ассистами.

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