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Бущан: Когда привезли Де Пену, все в Динамо удивлялись, кто это вообще такой

21:17 75 Читати українською
Бущан: Когда привезли Де Пену, все в Динамо удивлялись, кто это вообще такой
Георгий Бущан и Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал об адаптации хавбека Карлоса Де Пены.

"Когда его привезли, все удивлялись, кто это вообще? А потом посмотрели одну тренировку, другую – и у всех было такое ощущение, что Карлос провел уже с нами сборы.

Хачериди провел первую тренировку в Динамо Брест – Милевский помогал украинцу с адаптацией

Он очень быстро адаптировался к нашему футболу", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, Де Пена присоединился к киевскому клубу в апреле на правах свободного агента. В текущем сезоне УПЛ уругваец провел 12 матчей, в которых отметился 4-мя голами и двумя ассистами.

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Георгий Бущан Георгий Бущан Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Киев Динамо Киев
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