Бущан: Когда привезли Де Пену, все в Динамо удивлялись, кто это вообще такой

Евро-2020 — 20:53 372
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Братья Азары нокаутировали Россию в матче отбора на Евро-2020, Словения с Вербичем цепляется за призрачный шанс
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"Датский Роббен", который стал палачом Украины – он огорчил чемпионов мира, Ротаня и Арену ЛьвовМир — 16:42 368
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Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часуСергій Тищенко — 16:00 10944
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"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболіОвертайм — 12:00 437
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Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020Евро-2020 — 15 нояб 957