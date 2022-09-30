Динамо после возвращения игроков со сборных в полном составе готовится к возобновлению чемпионата Украины, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Игроки под пристальным наблюдением Мирчи Луческу провели разминку, после чего отрабатывали разнообразные упражнения с тренажерами. Завершилась работа игрой в квадраты. Вместе со всеми полноценно занимались недавно восстановившиеся после травм Руслан Нещерет, Денис Попов и Владислав Кулач.

Напомним, Динамо продолжит сезон в воскресенье, 2 октября, матчем против Миная. Начало встречи в 13:00.

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