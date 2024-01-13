– На первый взгляд, все игроки находятся в хорошем состоянии. В течение двух дней они проходили обследование у узких специалистов – невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, кардиолога, сдавали лабораторные анализы, а также имели инструментальные исследования, среди которых ЭХО-кардиография и УЗИ брюшной полости.

По предварительным результатам исследований существенных замечаний или изменений игроков мы не видим. Полные результаты исследований мы получим где-то через двое-трех суток, проанализируем их и потом будем решать, нужны ли дополнительные обследования.

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– Есть ли какие-либо обследования, которые имеют особую важность для футболистов?

– Для игроков одним из самых боязливых обследований всегда было наличие жира в организме. Ко всем остальным исследованиям они относятся спокойно, и вопросов не возникает.

– Есть ли у кого-то проблемы с лишним весом?

– Есть, но фамилий называть не буду. Мы будем смотреть, как можно это скорректировать, но думаю, что все будет хорошо, и все смогут выдерживать нагрузки, предложенные тренерским штабом на зимних сборах.

– Болельщики больше всего ждут возвращения Андрея Ярмоленко. Какова динамика его восстановления, все ли идет по графику?

– Динамика положительная, он уже занимается индивидуально, но, думаю, через неделю-две он уже присоединится к общей группе. А там уже будем смотреть на его состояние. По результатам обследований у него все хорошо, – резюмировал Конивец в комментарии пресс-службе Динамо.

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