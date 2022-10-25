Вчера киевляне автобусом выехали в Кишинев, откуда сегодня полетят на Кипр. Мирча Луческу взял с собой 22 футболистов. Георгий Бущан еще занимается по индивидуальной программе, а Лонвейк и Кулач не могут помочь команде, поскольку не заявлены на Лигу Европы.

"Суркис результатами Динамо совершенно недоволен": Луческу признал ошибку, а дальнейшая судьба зависит от одного матча

Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло;

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Напомним, после 4 туров Динамо в турнирной таблице группы В Лиги Европы идет последним без очков. АЕК с 3 пунктами – третий. Очный матч состоится в четверг (27 октября), начало в 19:45. Подопечным Луческу нужна исключительно победа, чтобы иметь шансы на евровесну хотя бы в Лиге конференций.

Динамо снова оступилось, сыграв вничью с Ворсклой – Лонвейк дебютировал в старте киевлян, Цыганков помог забить Юрченко