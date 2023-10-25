Как стало известно Футбол 24, тренер "бело-синих" отказал европейскому клубу.

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Речь о наставнике Динамо U-19 Игоре Костюке, которого хотела видеть у себя Дунайска Стреда. Словаков поразила работа 48-летнего специалиста с молодежью киевлян, а ДАК как раз делает ставку на своих воспитанников. Предложение было в 2022-м, однако Костюк отказал, потому что надеется на шанс в первой команде Динамо.

Напомним, сейчас "бело-синие" идут на второй строчке в чемпионате Украины U-19, уступая 2 очка Шахтеру. Первую команду "лихорадит" под руководством Мирчи Луческу, контракт которого завершается летом.

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