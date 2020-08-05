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Динамо установило ценник на Супрягу – итальянские СМИ сомневаются в трансфере форварда в Серию А

19:36 - Читати українською
Динамо установило ценник на Супрягу – итальянские СМИ сомневаются в трансфере форварда в Серию А
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Владислав Супряга может потерять шанс перебраться в Италию из-за последствий пандемии.

Руководство Динамо готово отпустить Владислава Супрягу за 8-10 млн евро, сообщает Bologna Sport News.

Супряга и Булеца уже в расположении Динамо – чемпионы мира пожертвовали отпуском ради подготовки к сезону

По информации источника, именно Болонья проявляла наибольший интерес к 20-летнему нападающему, но финансовое положение клуба из коронавируса не позволяет "красно-синим" согласиться на такую сумму.

Напомним, в прошлом сезоне Супряга защищал цвета СК Днепр-1 на правах аренды, где провел в УПЛ 25 матчей, в которых отметился 14-ю голами и ассистом.

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