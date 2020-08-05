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Динамо встановило цінник на Супрягу – італійські ЗМІ сумніваються у трансфері форварда в Серію А

19:32 - Читать на русском
Динамо встановило цінник на Супрягу – італійські ЗМІ сумніваються у трансфері форварда в Серію А
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Владислав Супряга може втратити шанс перебратись в Італію через наслідки пандемії.

Керівництво Динамо готове відпустити Владислава Супрягу за 8-10 млн євро, повідомляє Bologna Sport News.

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За інформацією джерела, саме Болонья проявляла найбільший інтерес до 20-річного нападника, але фінансовий стан клубу через коронавірус не дозволяє "червоно-синім" погодитись на таку суму.

Нагадаємо, у минулому сезоні Супряга захищав кольори СК Дніпро-1 на правах оренди, де провів в УПЛ 25 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та асистом.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Владислав Владислав Супряга Динамо Динамо Болонья Болонья Трансфери Динамо Київ
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