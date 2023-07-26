Владислав Герич та Тарас Михавко потрапили до заявки Динамо на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Обидва належали Львову та приєднались до "біло-синіх" після проходження перегляду. За інформацією Динамоманії, і Герич, і Михавко виступатимуть за юнацьку команду.

В минулому сезоні Герич зіграв 23 матчі та забив 5 голів за юнацьку команду Львова, а також тричі з'являвся на заміну в поєдинках УПЛ. Михавко провів 27 матчів та забив 2 голи за Львів U-19. На рахунку Тараса 4 матчі в УПЛ.

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