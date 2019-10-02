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Динамо U-19 – Шкендия U-19 – 8:0 – видео голов и обзор матча

20:39 33 Читати українською
Динамо U-19 – Шкендия U-19 – 8:0 – видео голов и обзор матча
Динамо U-19 – Шкендия U-19 – 8:0 – видео голов и обзор матча

Динамо U-19 уничтожило Шкендию U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо U-19 – Шкендия U-19.

2’ Владислав Ванат
13’ Ярослав Надольский
25’ Викентий Волошин
41’ Ярослав Надольский
51’ Владислав Ванат
57’ Артем Шулянський
75’ Викентий Волошин
90+6’ Евгений Исаенко
 
2’ Владислав Ванат
13’ Ярослав Надольский
25’ Викентий Волошин
41’ Ярослав Надольский
51’ Владислав Ванат
57’ Артем Шулянський
75’ Викентий Волошин
90+6’ Евгений Исаенко

Юные киевляне сразу показали, кто хозяин на поле. Уже через 25 стартовых минут Динамо оформило крупное преимущество, но останавливаться не желало. Волошин в стиле легендарного Белькевича навесил со штрафного, а Надольский оформил дубль – 4:0 перед свистком на перерыв.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Уже за стартовые 10 минут второй половины игры "динамовцы" забили дважды. Сначала Ванат избежал офсайдной ловушки и пробил мимо голкипера, а на 56-й минуте Артем Шулянський классно пробил из-за пределов штрафной в угол ворот – 6:0!

Избиение представителя Северной Македонии завершили Волошин и Исаенко, который реализовал пенальти в компенсированное время – 8:0. Сверхуверенную победа Динамо U-19, которая превращает ответный матч 23 октября на откровенную формальность. В финальном раунде плей-офф победителей Юношеской лиги УЕФА киевляне сыграют с победителем дуэли между ирландским Богемиан U-19 и греческим ПАОКом U-19.

Динамо U-19 уничтожило сверстников из северомакедонской Шкендии в Юношеской лиге УЕФА

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