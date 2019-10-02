Динамо U-19 уничтожило сверстников из северомакедонской Шкендии в Юношеской лиге УЕФА

Команда U-19 киевского Динамо уверенно переиграла сверстников из северомакедонской Шкендии в рамках Юношеской лиги УЕФА. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Собственные амбиции одержать победу "динамовцы" подтвердили уже в первой атаке. Шулянский прошел по левому флангу, сместился в штрафную и был сбит соперником – пенальти. К отметке подошел Владислав Ванат и уверенно развел мяч и голкипера по разным углам.

Динамо U-19 – Шкендия U-19: видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА – как это было

Тот же Ванат впоследствии должен был забивать еще: сначала он не смог замкнуть фланговый прострел, потом не успел на добивание после удара Волошина из-за пределов штрафной, а затем опасно пробил с острого угла, но вратарь сумел перевести мяч на угловой. Правда, этот стандарт сыграл на руку Динамо: оборона Шкендии забыла о Надольском, а Ярослав уверенно пробил головой под перекладину после навеса Волошина – 2:0 на 13-й минуте!

На этом юные "динамовцы" не остановились и продолжили нагнетать ситуацию вблизи владений Амзаи. Как следствие, уже к 25-й минуте счет в поединке стал разгромным. Это Волошин в штрафной принял передачу от Надольского и точно пробил в нижний угол. Еще несколько мгновений спустя свои возможности потеряли Ванат и Надольский.

А на 37-й минуте произошло по-настоящему выдающееся событие – Шкендия U-19 усилиями Адеми впервые пробила в направлении ворот Динамо, но мяч прошел мимо ворот. Киевляне, в свою очередь, ответили еще одним голом до перерыва. Волошин в стиле легендарного Белькевича навесил со штрафного, а Надольский оформил дубль.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Уже в стартовые 10 минут второй половины игры "динамовцы" забили дважды. Сначала Ванат избежал офсайдной ловушки и пробил мимо голкипера, а на 56-й минуте Артем Шулянский классно пробил из-за пределов штрафной в угол ворот – 6:0!

Наставник киевской команды Игорь Костюк, будучи довольным игрой и результатом, провел серию замен, но даже это не спасло клуб из Северной Македонии от седьмого гола. На 75-й минуте Волошин с полукруга перед штрафной нанес прицельный удар в угол ворот.

Под занавес матча Шкендия U-19 попыталась забить хотя бы гол престижа, но опасный удар Нуредини в отчаянном прыжке заблокировал Окоро. А перспективный выстрел Ракипи со штрафного разминулся с девяткой. За такое расточительство на шестой добавленной арбитром минуте гостей наказал Евгений Исаенко, реализовав одиннадцатиметровый за фол на себе.

Итак, 8:0 – сверхуверенная победа Динамо U-19, которая превращает ответный матч 23 октября в откровенную формальность. В финальном раунде плей-офф победителей Юношеской лиги УЕФА киевляне сыграют с победителем дуэли между ирландским Богемианом U-19 и греческим ПАОКом U-19.

Одинадцять перлин київського Динамо