Динамо U-19 – Шкендія U-19 – 8:0 – відео голів

Динамо U-19 розірвало однолітків зі Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо U-19 – Шкендія U-19.

Юні кияни відразу показали, хто господар на полі. Вже за 25 стартових хвилин Динамо оформило розгромну перевагу, але зупинятися не бажало. Волошин у стилі легендарного Белькевича навісив зі штрафного, а Надольський оформив дубль – 4:0 перед свистком на перерву.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилася. Уже за стартові 10 хвилин другої половини гри "динамівці" забили двічі. Спочатку Ванат уник офсайдної пастки й пробив повз кіпера, а на 56-й хвилині Артем Шулянський класно пробив з-за меж штрафного майданчика в кут воріт – 6:0!

Побиття представника Північної Македонії завершили Волошин та Ісаєнко, який реалізував пенальті у компенсований час – 8:0. Надупевнена перемога Динамо U-19, яка перетворює матч-відповідь 23 жовтня на відверту формальність. У фінальному раунді плей-офф переможців Юнацької ліги УЄФА кияни зіграють із переможцем дуелі між ірландським Богеміаном U-19 і грецьким ПАОКом U-19.

Динамо U-19 знищило однолітків із північномакедонської Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА