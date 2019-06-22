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Динамо вимагало у Фенербахче 13 мільйонів євро за Супрягу

19:27 840 Читать на русском
Динамо вимагало у Фенербахче 13 мільйонів євро за Супрягу
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Нападник київського клубу Владислав Супряга користується попитом і за кордоном.

Фенербахче проявляв інтерес до 19-річного форварда, повідомляє Star.

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Турецький гранд надсилав запит в Динамо щодо імовірності трансферу Супряги. Кияни відповіли, що хочуть отримати за свого таланта 13 мільйонів євро, після чого Фенербахче вирішив пошукати інші варіанти. "Канарок" вразив виступ нападника збірної України у фіналі молодіжного чемпіонату світу U-20, однак розщедритись на подібну суму вони не готові.

Нагадаємо, влітку 2018 року Супряга перейшов у київське Динамо з СК Дніпро-1 за 6,5 млн євро.

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