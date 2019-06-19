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Михайленко подтвердил переход Булецы и Супряги в СК Днепр-1

00:30 44 Читати українською
Михайленко подтвердил переход Булецы и Супряги в СК Днепр-1
Михайленко подтвердил переход Булецы и Супряги в СК Днепр-1 / Getty Images

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о договоренности с киевским Динамо относительно двух чемпионов мира U-20.

"Что касается Днепра-1, то у нас есть договоренность вернуть Влада Супрягу, так как и Сергея Булецу, в аренду на один сезон.

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Достигнута договоренность с самими ребятами и руководством динамовского клуба, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу, прежде всего, ребятам, а также команде Днепр-1", – приводит слова Михайленко ТСН Проспорт.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Булеца и Супряга почти на привлекались к играм основной команды Динамо. Первый преимущественно выступал в турнире дублеров (22 матча, 7 голов) и один раз попал в заявку "бело-синих" на поединок УПЛ.

А второй провел 4 матча за команду Динамо U-19 (2 гола), 10 поединков за дубль (4 мяча) и еще 6 матчей в Премьер-лиге.

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