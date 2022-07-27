Воспитанник Динамо может перебраться в клуб Чемпионшипа
14:10 - Читати українською
Атакующий полузащитник юношеской команды Динамо Марко Подоляк может продолжить свою карьеру в Англии.
Юный хавбек покинул Украину после начала полномасштабного вторжения России и трудоустроился в клубе Брекнел Таун.
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Сейчас же, информирует QPRDAILY, Марко тренируется с молодежкой Квинз Парк Рейнджерс. Источник также утверждает, что 18-летний Подоляк в скором времени может стать полноценным игроком клуба из Чемпионшипа.
Кстати, Марко начинал заниматься футболом в академии Львова, после чего играл за детскую команду Карпат и Динамо в первенстве ДЮФЛУ.
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