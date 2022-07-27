Атакующий полузащитник юношеской команды Динамо Марко Подоляк может продолжить свою карьеру в Англии.

Юный хавбек покинул Украину после начала полномасштабного вторжения России и трудоустроился в клубе Брекнел Таун.

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Сейчас же, информирует QPRDAILY, Марко тренируется с молодежкой Квинз Парк Рейнджерс. Источник также утверждает, что 18-летний Подоляк в скором времени может стать полноценным игроком клуба из Чемпионшипа.

Кстати, Марко начинал заниматься футболом в академии Львова, после чего играл за детскую команду Карпат и Динамо в первенстве ДЮФЛУ.

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