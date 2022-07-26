CEE Cup 2022, матч за третье место

Спарта (Прага, Чехия) – Динамо (Киев, Украина) – 1:1 (3:4 по пен.)

Голы: Витаригов, 55 – Кремчанин, 77

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Динамо в матче за бронзу лишь в серии пенальти смогло одолеть сверстников из Спарты. Пропустив после перерыва, киевляне в середине второго тайма сумели сравнять, однако дожать пражан в основное время не удалось. Судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти, где фартовее оказались именно украинцы – Юрий Авраменко сумел отразить два выстрела соперника.

Напомним, в своей группе киевляне одолели Астон Виллу (1:0) и расписали боевую ничью со Славией (2:2), которая благодаря лучшей разнице мячей и вышла в финал турнира.

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