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Динамо – Стремсгодсет: онлайн-трансляция матча

15:59 653 Читати українською
Динамо – Стремсгодсет: онлайн-трансляция матча
Динамо – Стремсгодсет: смотреть матч онлайн – трансляция 6 февраля 2020

Динамо и Стремсгодсет сыграют в очередном спарринге киевлян на турецких сборах. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Начало в 16:00.

 

Это 2-й поединок для команды Михайличенко на вторых турецких сборах, или 8-й в целом. Накануне Динамо добыло самую разгромную победу в 2020 году. Нынешний соперник формально даже слабее. Стремсгодсет плелся в хвосте в последнем сезоне чемпионата Норвегии (11-е место). С этой командой киевляне встречались дважды несколько лет назад. Те матчи динамовцы выиграли, забивая по 2 мяча. Причем в обоих играх голом отмечался Ярмоленко, который сейчас находится в Вест Хэме.

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Динамо – Стремсгодсет: смотреть матч онлайн 6 февраля 2020

В стартовом составе выходит немало киевской молодежи из дубля: 20-летний защитник Романчук, который 5 февраля отличился дебютным голом, а также 19-летние Сирота (тоже центрбек), Мащенко (центральный полузащитник) и Сухоручко (нападающий, который будет играть справа). Из легионеров в этой основе только Карлос Де Пена и Йосип Пиварич.

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