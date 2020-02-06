Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчу – у стартовому складі 4 гравці молодіжки

Динамо і Стрьомсгодсет зіграють у черговому спарингу киян на турецьких зборах. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Початок о 16:00.

Це 2-й поєдинок для команди Михайличенка на других турецьких зборах, або 8-й загалом. Напередодні Динамо здобуло найрозгромнішу перемогу в 2020 році. Нинішній суперник формально навіть слабший. Стрьомсгодсет пас задніх в останньому сезоні чемпіонату Норвегії (11-е місце). З цією командою кияни зустрічалися двічі кілька років тому. Ті матчі динамівці виграли, забиваючи по 2 м'ячі. Причому в обох іграх голом відзначався Ярмоленко, який зараз перебуває у Вест Хемі.

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У стартовому складі виходить чимало київської молоді з дубля: 20-річний захисник Романчук, який 5 лютого відзначився дебютним голом, а також 19-річні Сирота (теж центрбек), Мащенко (центральний півзахисник) і Сухоручко (нападник, який гратие праворуч). З легіонерів у цій основі лише Карлос Де Пена та Йосіп Піваріч.