"Динамо стоит особняком": хавбек Александрии отдает предпочтение киевлянам в борьбе за "серебро" УПЛ

Хавбек Александрии Василий Грицук оценил расклад сил во второй части сезона.

"От команды не требуют кровь из носа выиграть Кубок (Александрия будет играть с Динамо на стадии 1/4 финала – прим.), но все футболисты понимают, что если есть возможность, то почему бы ею не воспользоваться.

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Относительно УПЛ, то Динамо в нашей компании, как мне кажется, стоит особняком. А вот Заря, Десна и Александрия разыграют бронзовые медали. Впереди еще много матчей в чемпионате. Конкуренция в лиге растет. Тот же Колос, с которым мы сыграем в ближайшем туре, прибавляет. Александрии непросто будет в этом поединке, но зато интересно", – подчеркнул Грицук в комментарии Команда№1.

Напомним, Александрия отстает от Динамо на три очка после 18 туров чемпионата Украины.

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