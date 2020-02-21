Динамо – Ворскла: Бурда не успел полностью восстановиться после травмы

Динамо в первом матче после зимней паузы против Ворсклы в девятнадцатом туре УПЛ не поможет Никита Бурда.

Защитник "бело-синих" Никита Бурда еще не восстановился после травмы и не готовится к поединку с Ворсклой, сообщает пресс-служба Динамо.

Динамо – Ворскла: УАФ объяснила решение о проведении матча без зрителей, намекнув на проблемы в киевском клубе

Отмечается, что Никита частично работает в общей группе, а частично – по индивидуальной программе. Полноценно работать наравне со всеми игроками он сможет минимум через две недели. Интересно, что недавно киевляне сообщали о том, что лазарет команды пуст.

Напомним, Динамо начнет вторую часть сезона матчем 19-го тура УПЛ против Ворсклы. Игра запланирована на 22 февраля, начало в 17:00.

"Невідоме Динамо": залаштунки команди, про які ви не здогадувались, унікальний фільм і трохи спойлерів