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Динамо – Ворскла: Бурда не успел полностью восстановиться после травмы

10:35 38 Читати українською
Динамо – Ворскла: Бурда не успел полностью восстановиться после травмы
Никита Бурда / фото: Динамо

Динамо в первом матче после зимней паузы против Ворсклы в девятнадцатом туре УПЛ не поможет Никита Бурда.

 

Защитник "бело-синих" Никита Бурда еще не восстановился после травмы и не готовится к поединку с Ворсклой, сообщает пресс-служба Динамо.

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Отмечается, что Никита частично работает в общей группе, а частично – по индивидуальной программе. Полноценно работать наравне со всеми игроками он сможет минимум через две недели. Интересно, что недавно киевляне сообщали о том, что лазарет команды пуст.

Напомним, Динамо начнет вторую часть сезона матчем 19-го тура УПЛ против Ворсклы. Игра запланирована на 22 февраля, начало в 17:00.

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