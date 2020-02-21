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"Динамо стоїть окремо": хавбек Олександрії віддає перевагу киянам у боротьбі за "срібло" УПЛ

21:58 101 Читать на русском
"Динамо стоїть окремо": хавбек Олександрії віддає перевагу киянам у боротьбі за "срібло" УПЛ
Василь Грицук / Сайт Олександрії

Хавбек Олександрії Василь Грицук оцінив розподіл сил у другій частині сезону.

"Від команди не вимагають кров з носа виграти Кубок (Олександрія гратиме з Динамо на стадії 1/4 фіналу – прим.), але всі футболісти розуміють, що якщо є можливість, то чому б нею не скористатися.

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Щодо УПЛ, то Динамо в нашій компанії, як мені здається, стоїть окремо. А ось Зоря, Десна і Олександрія розіграють бронзові медалі. Попереду ще багато матчів в чемпіонаті. Конкуренція в лізі зростає. Той же Колос, з яким ми зіграємо в найближчому турі, додає. Олександрії непросто буде в цьому поєдинку, але зате цікаво", – підкреслив Грицук в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Олександрія відстає від Динамо на три очки після 18 турів чемпіонату України.

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Василь Грицук Василь Грицук Динамо Динамо Олександрія Олександрія
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