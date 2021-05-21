"Бело-синие" будут пионерами в вопросе цифрового взаимодействия с болельщиками.

Динамо первым из спортивных клубов запустит регулярные продажи NFT как билетов на матчи, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Эти тикеты будут размещены исключительно на маркетплейсе Binance NFT как часть кампании "100 создателей Динамо". Болельщики смогут приобрести NFT-билеты уже в конце июня 2021 года.

NFT-билеты – один из многих аспектов экосистемы наград, которую Динамо внедряет вместе с Moonwalk. Возможность собирать игровые NFT откроет ряд других интересных возможностей для болельщиков – они смогут получать билеты на матчи, эксклюзивные призы и бонусы, воспользовавшись цифровым кошельком на базе Moonwalk на сайте Динамо. В будущем "бело-синие" планируют продавать более 25% от общего количества билетов на домашние игры в виде NFT.

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