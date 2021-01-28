"Бело-синие" станут первым клубом на постсоветском пространстве, у которого будет создано цифровое взаимодействие с болельщиками.

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Цель нового, беспрецедентного для Украины проекта – создание современной и удобной программы лояльности для болельщиков, предоставление им возможности участвовать в эксклюзивных акциях и важных pr-мероприятиях клуба. После запуска этой программы фаны смогут не просто приобрести, но и заработать цифровые токены своей активностью.

Получать фан-токены (а это не просто фишки, а цифровые коды, защищены от подделок) можно, проявляя активность на страницах Динамо в соцсетях, участвуя в различных опросах и челлендж. А потратить – на эксклюзивные изделия, изготовленные именно для владельцев токенов, на раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его легендарными игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с игроками, индивидуальные экскурсии и тому подобное. Перечень возможностей, которые Динамо предложит токен-холдерам, будет постоянно расширяться. Кроме того, клуб планирует привлечь к программе своих спонсоров и партнеров – таким образом, владельцы фан-токенов смогут обменять их на скидки, которые будут предоставлять фирмы-партнеры.

Интересно, что Динамо станет первым клубом на постсоветском пространстве, где будет создано цифровое взаимодействие с болельщиками. Всего в Европе подобным могут похвастаться Барселона, Ювентус, ПСЖ, Атлетико, Рома, Галатасарай и несколько другий клубов.

Напомним, со стороны "бело-синих" над процессом токенизации будет работать специально созданный в составе клуба департамент по вопросам инноваций, который ранее возглавил украинско-американский бизнесмен Марк Гинзбург – новый вице-президент Динамо.

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