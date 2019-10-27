Динамо стало мне родной командой, – Сидорчук

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал сорванный трансфер в чемпионат Турции.

"Я сторонник того, что все, что ни делается – все к лучшему. Не вижу ничего хорошего или плохого в сорванном трансфере в чемпионат Турции. Так получилось.

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Психологически я был готов остаться в Динамо. Это моя родная команда. Да, есть команда, которая меня воспитала – запорожский Металлург. Но Динамо мне стало родной командой", – поделился Сидорчук в передаче Auto Гол.

К слову, Сидорчук провел 14 матчей в составе Динамо в сезоне 2019/20, отметившись двумя голевыми передачами.

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