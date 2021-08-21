Очередной жертвой киевлян стала молодежка Десны, команда которой во взрослом чемпионате идет лидером.

Форвард Динамо остался без тренера – наставник сборной Венесуэлы покинул пост из-за долгов по зарплате

Динамо отгрузило сопернику 4 гола еще до перерыва. Особенно выделялся Самба Диалло, который оформил дубль. После перерыва Динамо забило еще 5 голов, а Диалло отметился хет-триком. Такое же достижение покорилось Назару Волошину.

Динамо разбило Десну 9:0, выиграв пятый подряд поединок на старте.

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