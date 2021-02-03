"У Клейтона пошкодження задньої поверхні стегна. Ми зробили контрольну МРТ. Клейтону знадобиться більше десяти днів на відновлення, тому було ухвалене рішення залишити гравця на реабілітацію в Києві. Белуце проходить планову реабілітацію. Зараз він ходить за допомогою милиць, носить спеціальну лангету на нозі.

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У Гармаша і Андрієвського схожі проблеми – у обох запалення ахіллового сухожилля. На відновлення потрібен час. Олександр працював із м’ячем, а сьогодні планується його повернення до загальної групи. Денисові потрібно трохи більше часу на відновлення, але динаміка позитивна. Вербічу зробили МРТ. Результати цього дослідження отримаємо в середу. Подивимося на стан м’язу і вирішимо, яку роботу він далі виконуватиме. Сподіваємося, що до завершення збору він приєднається до загальної групи.

Чи планується повернення Костевича до кінця сезону? Звичайно. У нього хороша динаміка реабілітації. Зараз він перебуває у Польщі. Плануємо, що він повернеться до Києва і вже там розпочне бігову роботу і роботу з м’ячем. Якщо все буде по плану, він зможе приєднатися до загальної групи і провести певну кількість матчів ще до кінця поточного сезону", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

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