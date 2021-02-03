Динамо повідомило останні новини з лазарету – багато травм, але є позитив щодо Костевича
Головний лікар Динамо Андрій Шморгун розповів про стан та приблизні терміни відновлення травмованих гравців.
"У Клейтона пошкодження задньої поверхні стегна. Ми зробили контрольну МРТ. Клейтону знадобиться більше десяти днів на відновлення, тому було ухвалене рішення залишити гравця на реабілітацію в Києві. Белуце проходить планову реабілітацію. Зараз він ходить за допомогою милиць, носить спеціальну лангету на нозі.
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У Гармаша і Андрієвського схожі проблеми – у обох запалення ахіллового сухожилля. На відновлення потрібен час. Олександр працював із м’ячем, а сьогодні планується його повернення до загальної групи. Денисові потрібно трохи більше часу на відновлення, але динаміка позитивна. Вербічу зробили МРТ. Результати цього дослідження отримаємо в середу. Подивимося на стан м’язу і вирішимо, яку роботу він далі виконуватиме. Сподіваємося, що до завершення збору він приєднається до загальної групи.
Чи планується повернення Костевича до кінця сезону? Звичайно. У нього хороша динаміка реабілітації. Зараз він перебуває у Польщі. Плануємо, що він повернеться до Києва і вже там розпочне бігову роботу і роботу з м’ячем. Якщо все буде по плану, він зможе приєднатися до загальної групи і провести певну кількість матчів ще до кінця поточного сезону", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.
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