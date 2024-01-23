Лидер Динамо Андрей Ярмоленко скоро вернется в общую группу и будет готов дебютировать под руководством Александра Шовковского.

Восстановление капитана сборной Украины идет по графику. Андрей Ярмоленко работает по индивидуальной программе на сборах Динамо в Турции.

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Лидер "бело-синих" выполняет беговую работу под наблюдением физиотерапевтов. Вторым этапом восстановления Андрея на сборах будет работа с мячом. Ожидается, что 34-летний футболист начнет игровые упражнения в ближайшее время.

А вот возвращение Ярмоленко в общую группу и участие в полноценных тренировках планируется уже во время второй части сбора, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Напомним, Ярмоленко в текущем сезоне сыграл за Динамо 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. В последний раз вингер выходил на поле 1 октября, после чего вынужден был лечь на операцию.

В пятницу, 26 января, команда Александра Шовковского сыграет первый контрольный матч на сборах в Турции. Соперником Динамо станет Балкани из Косово.

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