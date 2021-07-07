Киевское Динамо продолжит принимать соперников на НСК Олимпийский в сезоне 2021/22 УПЛ.

Клуб договорился с руководством крупнейшей арены Украины о стоимости проведения домашнего поединка в следующем сезоне УПЛ.

Шахтер – Динамо: озвучена причина переноса Суперкубка Украины

"По взаимно достигнутой договоренности между ФК Динамо и НСК Олимпийский, цена проведения домашнего матча клуба на арене в этом сезоне составит 475 тысяч грн", – сообщает Динамо Киев Inside.

К слову, "бело-синие" с сезона 2020/21 делят стадион с Шахтером. Оба украинских гранда проводят там свои домашние поединки.

"Самотужки не можу підняти виделку": цікавив Динамо, забивав Шахтарю і Карпатам, а тепер бореться із рідкісною недугою