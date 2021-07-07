Київське Динамо продовжить приймати суперників на НСК Олімпійський у сезоні 2021/22 УПЛ.

Клуб домовився з керівництвом найбільшої арени України про вартість проведення домашнього поєдинку у наступному сезоні УПЛ.

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"Згідно з домовленістю між ФК Динамо і НСК Олімпійський, ціна проведення домашнього матчу клубу на арені в цьому сезоні складе 475 тисяч грн", – повідомляє Динамо Киев Inside.

До слова, "біло-сині" з сезону 2020/21 ділять стадіон з Шахтарем. Обидва українські гранди проводять там свої домашні поєдинки.

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